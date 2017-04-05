2017 04 05 09:12:39

«ПААЗ» перший квартал року закінчив зростанням реалізації

Полтавський автоагрегатний завод, що входить до групи «КрАЗ» і є основним постачальником ПАТ «АвтоКрАЗ» гальмівної апаратури, у першому кварталі поточного року продемонстрував упевнене зростання реалізації продукції. За результатами роботи з початку року підприємство збільшило обсяг продажів на 18,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, реалізувавши товарів на суму понад 31,2 млн.грн.. У тому числі частка гальмівної апаратури становить понад 25,4 млн.грн (приріст на 14,1%), товарів народного споживання – понад 4,8 млн.грн (приріст 93%).

У загальному обсязі відвантаженої за січень-березень 2017 року продукції як і раніше лідирує експорт, частка якого становить 76%, де гальмівної апаратури – 84,2%. За аналізований період відбулися відвантаження новим споживачам у Казахстані і Грузії.

У цілому ж, за підсумками трьох місяців 2017 року, частка відвантаженої на експорт продукції зросла на 32,5% , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Необхідно відзначити, що в поточному році, як в березні, так і в першому кварталі року в цілому, вдалося досягти високих результатів реалізації, щодо аналогічних періодів минулого року. Зростання загальних показників реалізації в порівнянні з березнем 2016 року – 30%, в тому числі гальмівної апаратури – 20%, ТНП – 146%. При цьому збільшилися більш ніж в три рази поставки Кременчуцькому автозаводу, у порівнянні з березнем роком раніше.

Зростання загальних показників реалізації щодо першого кварталу 2016 року – 18,7%, в тому числі гальмівної апаратури – 14,1%, ТНП – 93%.

У планах підприємства – не збавляти темпи зростання, пошук нових ринків збуту і нових клієнтів на традиційних ринках, зміцнення своїх позицій в країні і за кордоном.