Основні зміни, які відбудуться після прийняття пенсійної реформи (ВІДЕО)

В даний час Урядом України готується проект пенсійної реформи, який буде наданий на розгляд Верховної Ради України у середині травня поточного року. У разі прийняття нових змін їх впровадження буде проведено з 1 жовтня цього року.

Основні зміни: осучаснення пенсій.

“В даний час існує величезний розрив між розміром пенсії пенсіонера, який зараз виходить на пенсію, та пенсіонером, який вийшов на неї десять років тому, оскільки пенсії розраховуються на підставі показника середньої зарплати, який в нашій державі постійно зростає. З 2008 року показник середньої зарплати на рівні 1197 грн не переглядався для пенсіонерів, які вийшли на пенсію в той час”, – розповів перший заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області.



Відв’язування розміру мінімальної пенсії від соціальних стандартів і встановлення її на рівні 40% від мінімальної зарплати. Пенсійною реформою планується змінити цей мінімальний показник і прив’язати його до мінімальної зарплати на рівні 40%, що становитиме 1280 грн. (3200 х 40%). Цей рівень відповідає нормам конвенції МОП про мінімальні норми соціального забезпечення та є оптимальним коефіцієнтом заміщення заробітної плати пенсією.

Створення міжвідомчої робочої групи з вирішення спірних питань щодо встановлення інвалідності.

Скасування знижувальних коефіцієнтів для жінок, які пішли на пенсію у віці 55 років. До 2015 року жінки могли виходити на пенсію в 55 років. При цьому до їхніх пенсій застосовувався знижувальний коефіцієнт на рівні 0,5% від основного розміру пенсії за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Цей понижуючий коефіцієнт пропонується ліквідувати в ході пенсійної реформи, що відновить принцип соціальної справедливості.

Перегляд умови перерахунку пенсій з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50% зростання зарплати. Автоматичний перерахунок пенсій працюючим громадянам.

Ліквідація оподаткування пенсій. Наразі пенсії, які перевищують 10740 грн. продовжують оподатковуватися за ставкою 18% від суми, яка перевищує 10740 грн. До того ж, на суму перевищення додатково нараховується і військовий збір на рівні 1,8%.

Нагадаємо, про Перспективи роботи Пенсійного фонду Полтавщини.

