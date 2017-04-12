“Основна проблема Полтавщини – це дорожнє господарство”, – Андрій Пісоцький (ФОТО)

Сьогодні у Полтавскій ОДА відбулась оціночна зустріч з експертами програми U – LEAD з Європою.

На зустрічі були присутні перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко, начальник Управління інфраструктури та туризму ОДА Олександр Колесников, начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимир Троянський.

Експерти програми U – LEAD, які завітали до Полтави, – старший радник з питань водопостачання енергетики та транспорту (секторальний проект зі стабільної мобільності), ФРН Матіас Мерворт, радник з питань водопостачання енергетики та транспорту (секторальний проект зі стабільної мобільності), ФРН Армін Вагнер, радники програми U – LEAD Артем Кренбок та Анатолій Безпалюк.

Представники делегації Полтавщину відвідали в рамках програми U – LEAD, щоб розробити дорожню карту заходів спрямованих на підтримку України у сфері планування транспортного сполучення.

Захід відкрив перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, який зазначив що ОДА працює в усіх напрямках з новоствореними ОТГ. А основна проблема Полтавщини – це дорожнє господарство.

“Останні три роки ми плідно співпрацюємо з проектом GIZ. Залучаємо до цієї роботи всі ОТГ, що існують на Полтавщині. Полтавська область разом з усією країною рухається в реформі децентралізації. У 2015 році було розроблено план, у якому мало бути створено 60 ОТГ. До кінця 2015 року було створено 12 ОТГ, які з 1 січня 2016 року почали самостійне існування. На сьогодні в області 18 ОТГ. Ми як ОДА працюємо в усіх напрямках з новоствореними ОТГ. Основна проблема, що існує в громадах та на території держави це – проблема дорожнього господарства. У рамках обласної програми дорожнього господарства, ми передбачаємо кошти для допомоги ОТГ відновлювати інфраструктуру та дорожнє покриття. ОТГ мають додаткові субвенції, що надходять до них з держбюджету. Найбільша ОТГ в області Шишацька. Громада, за допомоги обласного та державного бюджету, відтворює дорожнє господарство на своїй території. Через пару років Шишацька ОТГ буде взірковою”, – розповів Андрій Пісоцький.