Оржицькі депутати вимагають збереження мережі поштових відділень району

Реагуючи на колективні звернення громадян Оржицького району депутати підтримали пропозицію про Звернення до Кабінету Міністрів України, Публічного акціонерного товариства „Укрпошта” (ПАТ „Укрпошта”), Полтавської дирекції ПАТ “Укрпошта” щодо недопущення закриття сільських поштових відділень.

В ньому зокрема говориться: “3 квітня поточного року на адресу Оржицької районної державної адміністрації надійшов лист № 06.2-02-128 від Центру поштового зв’язку№ 3 Полтавської дирекції ПАТ “Укрпошта” з проханням надати згоду на закриття у зв’язку з нерентабельністю поштових відділень у селах Черевки, Онішки, Чайківщина та Тимки Оржицького району.

Інформація про наміри закриття поштових відділень зв’язку вже створила соціальну напругу серед мешканців цих територіальних громад.

Зокрема, жителі Чайківщини ініціювали колективне звернення та зібрали підписи щодо недопущення закриття відділення поштового зв’язку.

Депутатський корпус районної ради підтримує дане звернення та звертається з проханням вжити заходів, щоб не допустити скорочення мережі поштових відділень в районі.

Закриття відділень зв’язку грубо порушує конституційні права громадян, оскільки вони будуть позбавлені можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, отримувати пенсію, заробітну плату, дохід від надання землі в оренду, інші соціальні виплати.

Враховуючи ситуацію, в якій сьогодні опинилися поштові відділення зв’язку та мешканці сільських населених пунктів, районна рада рекомендує сільським радам, на території яких знаходяться ці відділення, надати пільги на орендну плату приміщень, земельних ділянок, сплату комунальних послуг. Це в свою чергу буде сприяти підвищенню рентабельності цих установ та позитивно вплине на результати їх діяльності.

Виходячи з цього, звертаємось до Вас, шановні посадовці держави та поштової галузі, з проханням врахувати думку жителів територіальних громад району та не допустити закриття поштових відділень зв’язку. Це дасть можливість громадянам уникнути незручностей при отриманні заробітної плати, пенсій, допомоги по безробіттю, інших соціальних виплат, здійснювати сплату комунальних платежів та своєчасно отримувати періодичні видання».

Рішенням сесії районної ради Звернення скеровано для розгляду Уряду та керівництву галузі держави і області, повідомили в Оржицькій районній раді.