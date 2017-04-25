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1423724189_1420642322_1 Полтавщина Суспільство 

Органи Пенсійного фонду області завершили фінансування пенсійних виплат за квітень

Органи Пенсійного фонду області завершили фінансування пенсійних виплат за квітень

Сьогодні органи Пенсійного фонду України в Полтавській області завершили фінансування виплати пенсій і допомоги в області. При цьому для забезпечення коштами одержувачів пенсій на поштових відділеннях було спрямовано 302,3 млн грн, а для клієнтів банківських установ – 442,2 млн грн.

Таким чином, 452,5 тис. мешканців краю своєчасно та у повному обсязі одержали свої соціальні гарантії.

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

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