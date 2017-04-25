Органи Пенсійного фонду області завершили фінансування пенсійних виплат за квітень
Органи Пенсійного фонду області завершили фінансування пенсійних виплат за квітень
Сьогодні органи Пенсійного фонду України в Полтавській області завершили фінансування виплати пенсій і допомоги в області. При цьому для забезпечення коштами одержувачів пенсій на поштових відділеннях було спрямовано 302,3 млн грн, а для клієнтів банківських установ – 442,2 млн грн.
Таким чином, 452,5 тис. мешканців краю своєчасно та у повному обсязі одержали свої соціальні гарантії.
Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області