Організатори Євробачення-2017 показали журналістам головну арену конкурсу

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко відвідав головну арену Євробачення-2017 – Міжнародний виставковий центр, де ознайомився із ходом підготовки до пісенного конкурсу. Ця подія відбулася сьогодні, 11 квітня, за участі виконавчого продюсера Євробачення-2017 Павла Грицака, директора з виробництва цьогорічного пісенного конкурсу Ола Мельцига, продюсера конкурсної частини шоу Крістера Бйоркмана та представника офіційного квиткового агента Concert.ua Дмитра Феліксова, а також представників українських та іноземних ЗМІ. Модератором був офіційний речник Євробачення-2017 – Павло Шилько.

Під час візиту Віце-прем’єр-міністр разом із журналістами оглянув стан готовності головної арени пісенного конкурсу до травневих шоу, ознайомився з процесом будівництва головної сцени, монтажем глядацьких трибун, грін-руму тощо.

Під час брифінгу В’ячеслав Кириленко повідомив, що Уряд виконує всі взяті на себе зобов’язання щодо належної підготовки до пісенного конкурсу Євробачення-2017.

“Можуть бути різні політичні спекуляції навколо Євробачення в Україні, які відомо звідки закидаються. Але всі виробничі, організаційні та інші питання вирішуються вчасно та якісно для якнайкращого проведення фантастичної події в травні. Ви можете бачити, що на майданчику – прекрасна атмосфера, працюють українські та іноземні спеціалісти. Від самого початку дух Євробачення, що притаманний цьому конкурсу, має місце тут, в Києві”, – наголосив В’ячеслав Кириленко.

Відповідаючи на запитання щодо участі Росії у пісенному конкурсі, Віце-прем’єр-міністр відзначив, що позиція України у цьому питанні є незмінною.

“Ми очікуємо учасників із усіх 43 країн, включно із представником з Російської Федерації. Але учасник із РФ, як і з будь-якої іншої країни, не повинен мати проблем із українським законодавством. Росія має достатньо часу на те, щоб відправити на конкурс будь-якого іншого учасника, але такого, який не порушував українські закони. Ми не робимо винятки для жодних країн”, – розповів В’ячеслав Кириленко.

Виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак розповів: “Робота як на МВЦ, так і поза його межами, відбувається у дуже інтенсивному режимі, адже до першого шоу Євробачення-2017 залишилося менше місяця. Ми з радістю чекаємо на приїзд усіх делегацій країн-учасниць, і робимо все можливе для того, щоб їхнє перебування в Києві було приємним та комфортним, а шоу – незабутнім”.

Директор з виробництва цьогорічного конкурсу Ола Мельциг повідомив, що сцена Євробачення-2017 має вагу 30 тонн, а майданчик для виступу артистів становить 350 квадратних метрів. Особливістю центральної частини сцени є те, що кожна з її конструкцій може незалежно рухатися, опускатися чи підніматися під час шоу, тим самим змінюючи геометрію сцени для створення унікальності постановок учасників.

“Цього року ми будуємо немалу сцену. Її висота 14 метрів, ширина 70 метрів і глибина 28 метрів. Усі світлові прибори, а їх близько 1900, вже встановлені, більшість – введено в експлуатацію. Встановлені також усі відеоелементи, а днями плануємо встановлювати піротехніку навколо сцени і від завтра починаємо програмування усього світла, що застосовуватимуться під час шоу. Паралельно з цим ми завершуємо встановлення конструкцій глядацьких трибун і ведемо підготовку першого павільйону, де вже трохи більше ніж за два тижні почне свою роботу прес-центр. Його приміщення прийматиме близько 1500 акредитованих журналістів та 500 акредитованих фанів”, – розповів директор з виробництва Євробачення-2017 Ола Мельциг.

Навпроти сцени на трибунах монтується обладнання для грін-руму, куди учасники приходитимуть після своїх виступів. Загальна вага конструкцій трибун становить 450 тонн, а площа, яку вони займають перевищує 6 тисяч квадратних метрів. Загалом же, на глядацьких трибунах розміститься близько 7 тисяч глядачів. У двох секторах відведено по 25 спеціальних місць для людей з інвалідністю та місця для супроводжуючих. Під’їзд до цих секторів буде оснащено пандусами.

Щодо частини шоу, яка стосується виступів конкурсантів, то це прокоментував продюсер конкурсної частини Євробачення-2017 Крістер Бйоркман: “Ми маємо дві дуже конкретні цілі. Перша – втілити бачення 43 країн, які приїдуть сповнені очікувань, і заслуговують найкращого ставлення до їхніх постановок. Що стосується шоу, то у нас є не менш важлива інша ціль. Вона полягає в тому, щоб дати привід кожному українцю пишатися цими шоу. І крім цих двох цілей нам більше нічого і не потрібно. Нам треба, щоб усі пишалися цими шоу, як учасники, так і глядачі, як в Україні, так і в Європі”.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 проходитиме в Україні в міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Джерело: http://1tv.com.ua/news/channel/89566