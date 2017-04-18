Ольга Фреймут поділиться родинними рецептами у новому випуску «На ножах-2»

Сьогодні о 22.00 у новому випуску реаліті «На ножах-2» ведуча Ольга Фреймут і найкращий ресторатор України Діма Борисов рятуватимуть від краху єдиний в країні ресторан батярської кухні.

Заклад має незвичайну назву – «Папуляста Дзюня» – та особливе меню, до якого входять такі страви як «втомлені клапавки», «калапітра» та «зазяпана дорада».

Батярські страви мали б в собі поєднувати галицькі традиції, проте власникам закладу Тетяні і Геннадію не вдалося створити довершену концепцію. Персонал не розуміє та не вірить у задум власників, а відвідувачів відштовхує незрозумілі назва та меню. «Папуляста Дзюня» опинилась на грані банкрутства.

Телеведуча Ольга Фреймут також влаштувала сюрприз власникам закладу і поділилась власними родинними рецептами. Для розробки нового меню вона вперше у проекті запросила своїх родичів – тітку Наталку з Нового Роздолу Львівської області та свого батька Михайла Миколайовича, який, за словами ведучої, гарно готує та береже львівські традиції.

«Салат «Мізерія» тато завжди готує влітку. Налисники – це недільна страва. Коли вся сім’я повертається з церкви, ми сідаємо за стіл, їмо налисники і п’ємо чай», – говорить Ольга Фреймут.

Для дизайнерів Олександра і Володимира Юдіних завдання перетворити «Папулясту Дзюню» на затишний та сучасний заклад за 36 годин стало особливим випробуванням через невеликий розмір зали.