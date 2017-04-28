Оголосили Всеукраїнський конкурс «Податківець майбутнього» для учнів 9-11 класів

12 – 13 травня Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська область) проводить Всеукраїнський інтелектуальний конкурс “Податківець майбутнього, регіональні переможці якого матимуть нагоду відвідати Київ і на два дні відчути себе студентами-податківцями або студентами-митниками.

Анкети надсилати за електронною адресою: feo_dek@ukr.net

З положенням про конкурс можна ознайомитись за посиланням http://poltava.sfs.gov.ua/anonsi-ark/15858.html.

Головне управління ДФС у Полтавській області