Оголосили прийом робіт за здобуття премії імені Самійла Величка

Виконавчий комітет Полтавської міської ради оголошує прийом робіт на здобуття щорічної міської премії імені Самійла Величка.

Головна ідея Премії – прокласти міст духовного єднання поколінь, сприяти популяризації історико-культурної спадщини України, відкриттю нових імен у розвитку національної культури та посиленню її ролі у розбудові нашої держави.

Основним завданням щорічної міської премії імені Самійла Величка, яка була заснована у 2003 році, є презентація кращих зразків національної культури в контексті творчості нашого уславленого земляка Самійла Величка.

Премія присуджується у наступних номінаціях:

1. Дослідження в царині історії України;

2. Дослідження в царині історії Полтавщини;

3. Відображення національної історії у засобах масової інформації;

4. Відображення історії України в художній літературі;

5. За збереження історико-культурної спадщини Полтавського краю;

6. За сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви»;

7. Відображення доленосних подій у творах мистецтва.

Організаторами премії є управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради та Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».

Подання на номінантів приймаються до 1 травня за адресою: Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», місто Полтава, вул. Шведська Могила, 32, тел. (0532) 67-34-27.

Контактна особа – Людмила Шендрик.