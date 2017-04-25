Оголосили прийом робіт за здобуття премії імені Самійла Величка
Оголосили прийом робіт за здобуття премії імені Самійла Величка
Виконавчий комітет Полтавської міської ради оголошує прийом робіт на здобуття щорічної міської премії імені Самійла Величка.
Головна ідея Премії – прокласти міст духовного єднання поколінь, сприяти популяризації історико-культурної спадщини України, відкриттю нових імен у розвитку національної культури та посиленню її ролі у розбудові нашої держави.
Основним завданням щорічної міської премії імені Самійла Величка, яка була заснована у 2003 році, є презентація кращих зразків національної культури в контексті творчості нашого уславленого земляка Самійла Величка.
Премія присуджується у наступних номінаціях:
1. Дослідження в царині історії України;
2. Дослідження в царині історії Полтавщини;
3. Відображення національної історії у засобах масової інформації;
4. Відображення історії України в художній літературі;
5. За збереження історико-культурної спадщини Полтавського краю;
6. За сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви»;
7. Відображення доленосних подій у творах мистецтва.
Організаторами премії є управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради та Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».
Подання на номінантів приймаються до 1 травня за адресою: Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», місто Полтава, вул. Шведська Могила, 32, тел. (0532) 67-34-27.
Контактна особа – Людмила Шендрик.