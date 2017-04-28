Оголосили лауреатів премії імені Панаса Мирного

Вчора відбулося засідання журі щорічної премії імені Панаса Мирного, заснованої Полтавською обласною радою. Вів засідання заступник голови журі, перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод.

Журі ознайомилося з матеріалами, поданими на здобуття премії у 2017 році, розглянуло творчу діяльність претендентів.

Відповідно до Положення про щорічну премію імені Панаса Мирного, журі прийняло рішення про встановлення у нинішньому році шести премій (у номінації «Література, літературознавство» встановлено дві премії), повідомили в Обласній раді.

Лауреатами щорічної премії імені Панаса Мирного журі визнало:

– у номінації «Література, літературознавство» – Олександра Лук’яненка, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, – за книгу «Філософія родошанування. Поетичні роздуми»; Раїсу Жарову (Плотникову), члена Національної спілки письменників України, – за роман «Реквієм для Рози».

– у номінації «Журналістика, публіцистика» – Олександра Панченка, члена Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, доктора права, – за книги: «Українська Австраліана: Полтавщина, Галичина, Боснія», «Біографічно-історичний народний календар-альманах «Лохвиця, Посулля, Україна»;

– у номінації «Мистецтво» – Марину Рожнятовську, члена Національної спілки художників України, – за творчий доробок.

– у номінації «Народна творчість, народні ремесла» – Дмитра Короля, члена Національної спілки художників України, Молодіжної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, – за творчий доробок.

– у номінації «Благодійна та громадська діяльність» (без грошової винагороди) – Юрія Работіна, заслуженого журналіста України, голову оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» – за активну громадську діяльність, спрямовану на утвердження духовних цінностей українського народу.