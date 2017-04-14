Офіційна заява мовника-організатора Євробачення-2017

Національна суспільна телерадіокомпанія України, як мовник-організатор міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, офіційно повідомила Європейську мовну спілку про заборону Службою безпеки України в’їзду на територію України учасниці від Російської Федерації Юлії Самойловій.

Поважаючи бажання ЄМС забезпечити участь у пісенному конкурсі представників 43-х країн, підтримуючи традиційний дух Євробачення, українська сторона неодноразово пропонувала Російській Федерації направити в Київ учасника, який не порушував законодавство України. Однак, російська сторона залишила своє рішення незмінним.

Відмова Першого каналу (Росія) від трансляції Євробачення доводить, що попри задекларовану повагу до основоположних цінностей Євробачення, ключовими серед яких є взаємоповага та аполітичність, метою російської сторони від самого початку була не участь у конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки та проведення конкурсу.

НСТУ, в тісній співпраці з ЄМС, продовжує активну підготовку до Євробачення-2017.

Всього за декілька тижнів Україна радо привітає гостей та прихильників конкурсу у Києві і створить для всіх незабутнє свято музики та загальноєвропейських культурних цінностей.