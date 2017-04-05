2017 04 05 17:14:01

До обласного Управління капбудівництва приєднають два інших — містобудування й архітектуру та ЖКГ Полтавщини

Сьогодні голова Полтавської ОДА Валерій Головко видав розпорядження про упорядкування структури облдержадміністрації. Два управління — містобудування та архітектури і ЖКГ — приєднаються до третього — капітального будівництва.

Об’єднання проходитиме у відповідності до законодавства України та рекомендацій Кабінету Міністрів. Управління містобудування та архітектури і ЖКГ припинять своє існування. Після цього їхнє майно, права та обов’язки перейдуть до УКБ.

— Ми розуміємо відповідальність, яка лягає на наше Управління. Але в той самий час, є й чітке розуміння важливості цих процесів. Це значно спростить дуже багато робочих моментів — і для громадськості, і для адміністрації. Тому продовжимо працювати ще наполегливіше, — розповів начальник УКБ Тимофій Голбан.

Для якісного проведення об’єднання, в ОДА утворять комісії з припинення діяльність Управлінь архітектури та містобудування і ЖКГ. Їхня задача — подати державному реєстратору документи, необхідні для внесення у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і провести скорочення чисельності працівників з дотриманням норм трудового законодавства.

Також доручення отримали відділ управління персоналом апарату ОДА та Департамент фінансів. Перший попередять начальників структурних підрозділів та їхніх заступників про можливе звільнення. А Департамент внесе зміни до видатків на утримання управлінь, які беруть участь у процесі упорядкування структури.

Виконання розпорядження упорядкування структури ОДА контролюватиме особисто Валерій Головко:

— Це дуже важливі зміни. Адже, оптимізуючи свою роботу, ми автоматично спрощуємо комунікацію між адміністрацією та громадськістю — всі процеси стануть швидшими, якіснішими, простішими. Впевнений, що ми впораємося з цими перетвореннями найкращим чином.

У ОДА обіцяють, що процес об’єднання займе два місяці. Якщо у кредиторів є вимоги до управлінь, які припиняють свою діяльність, вони мають пред’явити їх у цей строк.

Прес-служба Полтавської ОДА