Обласна рада обмежує діяльність “Скорпіону”

Після звернення членів Координаційної ради організацій учасників АТО стосовно подій по вулиці Соборності у Полтаві навколо Арки, голова Полтавської обласної ради ініціював ретельну перевірку переліку охоронних структур, з якими укладено угоди на охорону об’єктів спільної власності громади Полтавщини. З’ясувалося – кременчуцька охоронна фірма “Скорпіон” має таку угоду з одним комунальним підприємство – Кременчуцькою спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернатом.

“Ми терміново ініціюємо скасування угоди про надання послуг охорони з цими підприємство,” – заявив голова обласної ради Олександр Біленький.

– Адміністрації комунальних підприємств мають право самостійно вирішувати, кому довірити охорону підпорядкованих територій і об’єктів. Та це не означає, що обласна рада тут буде бездіяльною. Разом з управлінням майном ми наполягаємо на розірванні угоди про надання послуг “Скорпіоном” комунальному підприємству Кременчуцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат. Проведені відповідні перемовини з директором закладу – має цілковиту підтримку, – зазначив голова обласної ради.