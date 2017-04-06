2017 04 06 18:06:53

Об’єднання зусиль органів прокуратури Полтавщини та Всеукраїнського руху “Під контролем” дають результати в боротьбі з корупцією

За результатами лише 6 місяців спільної роботи прокуратури Полтавської області з громадською організацією “Всеукраїнський рух проти політичної корупції “Під контролем” розпочато співпрацю із активістами в ряді кримінальних проваджень.

“З метою об’єднання зусиль правоохоронних органів і громадськості, спрямованих на боротьбу з корупцією, а також іншими правопорушеннями вчиненими представниками влади та органами місцевого самоврядування, органи прокуратури України співпрацюють з громадськими об’єднаннями антикорупційного спрямування”, – повідомив прокурор Полтавської області Микола Кармазін.

За час існування руху “Під контролем” зібрана чисельна інформація про можливі правопорушення посадовими особами та органами місцевого самоврядування регіональних рівнів.

“До суду скеровано 7 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією стосовно депутатів місцевих рад за порушення порядку врегулювання конфлікту інтересів під час голосування за рішення про своє преміювання, а також рішення про видачу премій близьким особам. Постановами суду вказаних осіб визнали винними та наклали стягнення у вигляді штрафу”, – розповів політолог, координатор Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” Гліб Канєвський.

Також розповіли, що ініційовано досудове розслідування щодо законності виділення Миргородською місцевою владою земельних ділянок у прибережній смузі міста Миргорода у власність фізичним особам.

“Кременчуцькому міському голові внесено подання про проведення службового розслідування за фактами порушення антикорупційного законодавства у діяльності службових осіб КВП “Кременчуцьке міське управління капітального будівництва” та Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, якими безпідставно без проведення процедури закупівель надано перевагу приватним підприємствам в укладенні договорів про закупівлю робіт за бюджетні гроші”, – зазначив юрист, заступник виконавчого директора Інституту аналітики та адвокації Юрій Ромашко.

“Жодних правоохоронних органів не вистачить для боротьби з правопорушеннями, тому я закликаю громадян до співпраці з “Під контролем” та прокуратурою”, – додав Гліб Канєвський.