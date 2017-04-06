2017 04 06 11:15:43

Об’єднання Гребінки, Слободо-Петрівської та Мар’янівської сільських рад в міську територіальну громаду

На засіданні чотирнадцятої позачергової сесії Гребінківської міської ради сьомого скликання депутати розглянули питання щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Гребінка, Слободо-Петрівської та Мар’янівської сільських рад в міську територіальну громаду з центром у місті Гребінка.

20 березня розпорядженням голови Полтавської обласної районної державної адміністрації №158 затверджено висновок щодо відповідності Конституції України та законам України проектів рішень Гребінківської міської, Мар’янівської та Слободо-Петрівської сільських рад Гребінківського району Полтавської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про це повідомили у Гребінківській міській раді.



Депутати одноголосно прийняли рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад».