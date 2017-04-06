Об’єднання Гребінки, Слободо-Петрівської та Мар’янівської сільських рад в міську територіальну громаду
На засіданні чотирнадцятої позачергової сесії Гребінківської міської ради сьомого скликання депутати розглянули питання щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Гребінка, Слободо-Петрівської та Мар’янівської сільських рад в міську територіальну громаду з центром у місті Гребінка.
20 березня розпорядженням голови Полтавської обласної районної державної адміністрації №158 затверджено висновок щодо відповідності Конституції України та законам України проектів рішень Гребінківської міської, Мар’янівської та Слободо-Петрівської сільських рад Гребінківського району Полтавської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про це повідомили у Гребінківській міській раді.
Депутати одноголосно прийняли рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+