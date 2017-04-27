Низка українських компаній “сидить” на шпигунському софті з Росії

СБУ має докази того, що 300 українських компаній використовують програмне забезпечення компанії, яка пов’язана з російською ФСБ

Про це під час брифінгу заявив очільник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє Еспресо.TV.

Він пояснив, що вчора СБУ проводила обшук у будівлях 8 компаній, зокрема, Dragon Capital та “Укргазвидобування”. Втім, обшуки не були пов’язані з основним напрямком діяльності цих компаній. Під час них СБУ документувала використання спеціального програмного забезпечення, яке віднесено до категорії такого ПЗ, через який здійснюється віддаленний контроль та зняття інформації.

“За нашими даними, приблизно 300 компаній на території України на сьогоднішній день використовують таке програмне забезпечення”, – наголосив Ткачук.

За його словами, ще з 2016 використання цього продукту було заборонене у зв’язку з тим, що воно було визнане спеціальним технічним засобом.

“В рамках кримінального провадження, яке розслідується СБУ, в нас є чіткі докази того, що компанія, яка є розробником цього програмного продукту, співпрацює з ФСБ Росії”, – підсумував Ткачук.