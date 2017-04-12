Новий напрямок у будівництві спортивних майданчків зі штучним покриттям

Майданчик зі штучним покриттям на подвір’ї Машівської загальноосвітньої школи – зайве підтвердження популярності спорту у області. “За десять років існування він стояв порожнім хіба вночі” – розповідають місцеві мешканці. Районні змагання, уроки фізкультури і просто тренування місцевих любителів футболу – поле стало центром спортивного дозвілля практичного усіх довколишніх сіл. Та з часом покриття на полі зносилось.

– Сьогодні ми постали перед проблемою – майданчик є, але зі зношеним полем. Але від того увага спортсменів не зменшується. І ми постали перед проблемою – потрібно відновити покриття. За цим і звертаємось до депутатів обласної ради з проханням допомогти, – говорить директор Машівської ЗОШ Зоя Гальченко.

Спортивне поле Машівської школи – перший обєкт, який відвідав під час своєї робочої поїздки до Машівського району голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький разом з колегою-депутатом обласної ради Іваном Сидоренком. “У області повним ходом реалізується програма будівництва майданчиків зі штучним покриттям. Та це зовсім не означає, що за будівництвом нових об’єктів ми випустимо із уваги забезпечення вже існуючих”, – говорить голова обласної ради.