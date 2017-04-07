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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 04 07 11:26:51

Новосанжарські дзюдоїсти отримали першість на чемпіонаті області

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На вихідних місто Горішні Плавні приймало чемпіонат області з дзюдо серед  юнаків та дівчат.

На змагання з’явились спортсмени із Великих Сорочинців, Кременчука, дві команди з міста Полтава та з Нових Санжарів.

Чотири спортсмени у різних категоріях, а саме Бурда Олександр – зайняв перше місце, Степаниця  Анна – перше місце. Січкар Катерина та Чорний Денис посіли третю сходинку на п’єдесталі пошани, як повідомляють у Новосанжарській районній раді.

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