2017 04 07 11:26:51

Новосанжарські дзюдоїсти отримали першість на чемпіонаті області

На вихідних місто Горішні Плавні приймало чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат.

На змагання з’явились спортсмени із Великих Сорочинців, Кременчука, дві команди з міста Полтава та з Нових Санжарів.

Чотири спортсмени у різних категоріях, а саме Бурда Олександр – зайняв перше місце, Степаниця Анна – перше місце. Січкар Катерина та Чорний Денис посіли третю сходинку на п’єдесталі пошани, як повідомляють у Новосанжарській районній раді.

