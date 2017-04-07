Новосанжарські дзюдоїсти отримали першість на чемпіонаті області
На вихідних місто Горішні Плавні приймало чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та дівчат.
На змагання з’явились спортсмени із Великих Сорочинців, Кременчука, дві команди з міста Полтава та з Нових Санжарів.
Чотири спортсмени у різних категоріях, а саме Бурда Олександр – зайняв перше місце, Степаниця Анна – перше місце. Січкар Катерина та Чорний Денис посіли третю сходинку на п’єдесталі пошани, як повідомляють у Новосанжарській районній раді.
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