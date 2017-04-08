2017 04 08 13:30:27

Невідомі розбили три меморіальні дошки у Полтавi

Невідомі розбили дві меморіальні дошки героям АТО на вулицях Алмазна, 9 та Сакко, 19-а у Полтаві, також пошкодили дошку Симону Петлюрі на вул. Сковороди.

Як повідомив начальник відділу комунікацій управління Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв, це сталося у ніч на 8 квітня.

При цьому дошки були пошкоджені в різних частинах міста.

“Поліція закликає всіх мешканців бути пильними, повідомляти про підозрілих осіб”, – сказав Сулаєв.

Також поліція звернулася до громадських формувань міста з проханням організуватися і допомогти поліції в забезпеченні правопорядку, в тому числі чергування у меморіальних дощок.

Нагадаємо, з 6 квітня поліція Полтави перейшла на посилений режим несення служби і вдвічі збільшила кількість патрулів на вулицях.