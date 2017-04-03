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Суспільство, Україна



2017 04 03 12:05:05

НАЗК судитиметься із сисадміном через збої системи е-декларування

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Національне агентство з питань запобігання корупції подасть до суду на державне підприємство “Українські спеціальні системи” за надання неякісних послуг з обслуговування системи електронних декларацій

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак, про це з посиланням на “Інтерфакс” повідомляє Еспресо.

“Ми подаватимемо до суду на системного адміністратора щодо застосування до них штрафних санкцій, пов’язаних зі збоями в функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми в усьому розберемося”, – сказала Корчак.

За її словами, в рамках судового розгляду можливо дізнатися, чи були з боку ДП “УСС” вжиті всі засоби для забезпечення роботи системи е-декларування.

НАЗК планує подати позов 3 – 4 квітня.

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