НАЗК судитиметься із сисадміном через збої системи е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції подасть до суду на державне підприємство “Українські спеціальні системи” за надання неякісних послуг з обслуговування системи електронних декларацій

Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак, про це з посиланням на “Інтерфакс” повідомляє Еспресо.

“Ми подаватимемо до суду на системного адміністратора щодо застосування до них штрафних санкцій, пов’язаних зі збоями в функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми в усьому розберемося”, – сказала Корчак.

За її словами, в рамках судового розгляду можливо дізнатися, чи були з боку ДП “УСС” вжиті всі засоби для забезпечення роботи системи е-декларування.

НАЗК планує подати позов 3 – 4 квітня.