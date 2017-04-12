Нацрада оштрафувала 10 радіокомпаній, за порушення квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення застосувала штрафні санкції до 10 радіокомпаній, які порушили норми законодавства про квоти. Про це повідомляє прес-служба Нацради на сторінці у Facebook

Як стало відомо, порушення законодавства щодо обсягу ведення програм українською мовою зафіксували в “Радіо Вести”, радіо 104.FM (Маріуполь) та радіо “Глас” (Одеса). Крім того, за порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовані “Радіо Шансон”, радіо Kiss FM, “Радіо 106,6” (Харків), MFM (Харків), “Європа Плюс Дніпро”, “Ірта” (Сєвєродонецьк), “ТРК Маяк” (Олександрія).



Загальна сума 10 штрафів складає більш ніж півмільйона гривень (579390,40 грн). А найбільше за порушення законодавства про квоти сплатить “Радіо Шансон” –125 тисяч гривень.