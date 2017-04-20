Народні депутати «вибивають» гроші на ремонти доріг Полтавщини

Керівник Служби автомобільних доріг Володимир Трояновський зустрівся з народним депутатом Олегом Кулінічем та представниками Шишацького, Миргородського, Решетилівського, Зіньківського, Диканського районів. Питання наради традиційне – майбутні ремонти в цих районах.

“Організаційну роботу відносно ремонту доріг мого округу разом з САД ми розпочали близько двох місяців тому. Нами був підготовлений відповідний пакет документів, вже двічі я зустрічався з цього питання з Прем’єром В.Гройсманом. Акцентував увагу Прем’єра на необхідності виділення додаткових коштів на ремонт доріг Полтавської області”, – розповів Кулініч.

За оцінками експертів, на область необхідно додатково залучити близько 50 млн грн. На рівні Кабінету Міністрів Олег Кулініч проводить перемовини, аби ці кошти надійшли в регіон. Тим часом керівники районів вносять свої пропозиції, які дороги потребують ремонту.

“Працювати плануємо за технологією «великих карт». Гарантійний термін таких робіт – близько 5 років, тоді як звичайний ямковий ремонт необхідно проводити щороку”, – сказав начальник САД Трояновський.

Найближчим часом плануються виїзні наради, де керівництво районів разом зі Службою автодоріг обстежать найбільш критичні шляхи.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області