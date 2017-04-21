Напрацювання розроблені миргородськими фахівцями у співпраці з ВПО визнали ефективними

Напрацювання Миргорода по співпраці з ВПО, розроблені фахівцями Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді має цікавий та ефективний досвід роботи із внутрішньо-переміщеними особами соціальних служб.

Моделі налагодження роботи із внутрішньо-переміщеними особами Міністерством соціальної політики визнано як ефективний і рекомендовано для впровадження у містах України.

Вчора місцеві фахівці розповіли колегам з Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді алгоритм комплексних дій. Після презентації секретар міської ради Наталія Гирка, керівник Миргородського Центру Володимир Кір’ян та координатор Єдиного центру надання допомоги ВПО Валентина Донцова відповіли на запитання учасників практичного семінару, повідомили у Миргородській міській раді.