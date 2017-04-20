Найактивніше кременчужани декларують спадок або дарунки

Триває деклараційна кампанія. Станом на 14 квітня кременчужани та мешканці Кременчуцького району подали 1767 декларацій про майновий стан і доходи, з них 373 декларацій – для отримання податкової знижки. Про це повідомили у Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Згідно з поданими деклараціями, сума задекларованих доходів сягає позначки 106,2млн грн. Наразі, сума податкових зобов’язань, яка самостійно визначена громадянами в податкових деклараціях складає 3,4 млн грн, з них податку на доходи фізичних осіб – 2,8 млн грн та 0,6млн грн військового збору. Загалом, цьогоріч про отримані доходи за минулий рік відзвітувалось найбільше громадян, які отримали спадщину – 385.

Також не менш активно громадяни декларують доходи від продажу сільськогосподарської продукції – 384 декларації. Про отримані доходи від здачі в найм власного майна прозвітували 373 особи, а 172 громадянина прозвітували про отримані доходи від продажу нерухомого та рухомого майна.

Кременчуцька ОДПІ нагадує, що до кінця Деклараційної кампанії – 2017 залишилося два тижні. Останній день подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік – 3 травня 2017 року. Для тих громадян, які хочуть отримати податкову знижку – упродовж всього року.

Подати декларацію зобов’язані громадяни, які протягом 2016 року:

– отримали дохід не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

– отримали від податкових агентів доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

– отримали іноземні доходи;