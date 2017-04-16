На Зіньківщині під час пожежі загинув чоловік

15 квітня о 18:45 до Служби порятунку «101» надійшло сповіщення про те, що на вул. Шевченка с. Підозірка Зіньківського району у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Вогнеборці, які прибули за викликом, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення в будинку бійці ДСНС працювали у апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло власника будинку – чоловіка 1965 р.н.

Пожежу, площею 10 кв.м, локалізували о 19:17, та ліквідували – о 20:09. Врятовано від знищення вогнем житловий будинок та господарчу споруду, яка знаходилася неподалік від осередку займання.

Для ліквідації пожежі залучалися 6 чоловік особового складу 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем господаря під час куріння.

ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян: необережність при палінні призводить до пожеж, під час яких пошкоджується майно, травмуються і гинуть люди. Курці, нехтуючи своїм життям, наражають на небезпеку і оточуючих. Закликаємо: цінуйте своє здоров’я та життя. Недбале ставлення людей до власного життя – причина великої кількості пожеж.