2017 04 01 08:09:01

На вихідних на Полтавщині потеплішає

На вихідних у Полтавській області буде хмарна погода з проясненнями.

У Полтаві, Глобиному, Карлівці, Миргороді, Гребінці, Кобеляках, Кременчуці опадів не передбачається. У суботу в Хоролі, Зінькові, Гадячі висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі +3…+7, удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+18 градусів.

Вітер західних, південних, південно-східних, південно-західних і північно-західних, 2-6 м/с. Наступний тиждень почнеться із змінної хмарності, без опадів.