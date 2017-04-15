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На вихідні полтавцям обіцяють дощову погоду

На вихідні полтавцям обіцяють дощову погоду

dosch

На вихідних у Полтавській області буде хмарна погода, з проясненнями.

У суботу в Полтаві, Кременчуці, Зінькові, Гадячі висока ймовірність дощу.

А от у Хоролі, Глобиному, Карлівці, Миргороді, Гребінці, Кобеляках опадів не передбачається.

У неділю на Полтавщині синоптики прогнозують дрібний дощ.

Температура повітря вночі знизиться до +4…+7, удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+17 градусів.

Вітер західних, південних, південно-західних і північно-західних, 2-8 м/с.

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