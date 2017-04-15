На вихідні полтавцям обіцяють дощову погоду
На вихідні полтавцям обіцяють дощову погоду
На вихідних у Полтавській області буде хмарна погода, з проясненнями.
У суботу в Полтаві, Кременчуці, Зінькові, Гадячі висока ймовірність дощу.
А от у Хоролі, Глобиному, Карлівці, Миргороді, Гребінці, Кобеляках опадів не передбачається.
У неділю на Полтавщині синоптики прогнозують дрібний дощ.
Температура повітря вночі знизиться до +4…+7, удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+17 градусів.
Вітер західних, південних, південно-західних і північно-західних, 2-8 м/с.