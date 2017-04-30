На в’їздах до Полтавщини встановлюють державнi прапори
На в’їздах-виїздах до Полтавщини встановлюють державнi прапори
Полтавські активісти оновили обтріпані державні прапори на в’їздах до Полтави, на Київському та Південному залізничних вокзалах, а також встановлюють нові прапори по всіх напрямках руху.
Зокрема, вирішили встановити нові прапори на в’їздах до Полтавської області зі сторони Дніпропетровщини та Сумщини.
Нагадаємо, з 2015 року щогли з прапорами замайоріли на Південному та Київському вокзалах та на в’їздах до Полтави з Харкова та Києва.
Цьогоріч націоналісти планують продовжити встановлювати прапори по ходу автомобільного руху з Кременчука та на Сумському напрямку, – повідомив народний депутат від Полтавщини Юрій Бублик