На травневі свята Укрзалізниця пустить додаткові поїзди
На травневі свята Укрзалізниця пустить додаткові поїзди
На травневі свята “Укрзалізниця” призначила 14 додаткових поїздів та додаткові рейси 5 графікових поїздів
Про це повідомляють в “Укрзалізниці”.
“Для задоволення підвищеного попиту пасажирів на подорожі під час травневих свят Укрзалізниця призначила ще 8 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Хмельницький, Миколаїв – Київ, Дніпро – Київ, Київ – Суми, Одеса – Львів та Львів – Ужгород”, – йдеться в повідомленні.
Загалом у продажу вже є квитки на 14 додаткових поїздів у популярних напрямках та додаткові рейси 5 графікових поїздів.
Зокрема, у період з 26 квітня по 10 травня курсуватимуть додаткові поїзди:
- №213 Київ – Солотвине, відправлення з Києва 3, 5, 7, 9 травня, зворотно 4, 6, 8, 10 травня.
- №271/272 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 9 травня.
- №277 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 2, 6, 9 травня.
- №162/161 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 27 квітня, 5, 9 травня, з Києва 28 квітня, 6, 10 травня.
- №179 Дніпро – Київ, з Дніпра та Києва 28, 29 квітня, 2, 9 травня.
- №796/795 Київ – Суми, з Києва та Сум 29 квітня, 2, 6, 9 травня.
- №228 Одеса – Львів, з Одеси 27, 29 квітня, 5, 8 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 6, 9 травня.
- №185 Львів – Ужгород, зі Львова та Ужгорода 28 квітня, 2,9 травня.
- №191/192 Київ – Львів, з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
- №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
- №270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня.
- №235 Харків – Ужгород, з Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня.
- №206/205 Миколаїв – Київ, з Миколаєва та Києва 28 квітня, 2 та 6 травня.
- №231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8 травня, з Івано-Франківська 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
Крім цього, у квітні – травні “Укрзалізниця” також призначила додаткові рейси 5 графікових поїздів:
- №148 Одеса – Київ, з Одеси 26, 28, 29 квітня, 1, 3 5, 6, 8, 10 травня, з Києва – 27, 29, 30 квітня, 2, 4, 6, 7, 9 травня.
- №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
- №92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27, 29 квітня, 1, 3 травня, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2 травня.
- №134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 29 квітня, 8 травня, з Івано-Франківська 30 квітня, 9 травня.
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№136 Одеса – Чернівці, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Чернівців 27, 29 квітня, 1, 3 5, 7, 9 травня.