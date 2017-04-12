На травневі свята Укрзалізниця пустить додаткові поїзди

Про це повідомляють в “Укрзалізниці”.

“Для задоволення підвищеного попиту пасажирів на подорожі під час травневих свят Укрзалізниця призначила ще 8 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Хмельницький, Миколаїв – Київ, Дніпро – Київ, Київ – Суми, Одеса – Львів та Львів – Ужгород”, – йдеться в повідомленні.

Загалом у продажу вже є квитки на 14 додаткових поїздів у популярних напрямках та додаткові рейси 5 графікових поїздів.