На травневі свята призначили додатковий потяг у Польшу

Для зручного виїзду пасажирів на травневі свята в міжнародному сполученні Польща – Україна Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Перемишль – Київ на дати – 28 квітня, 2, 5, 9 травня. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Швидкісний потяг відправиться з Києва о 12:24 та прибуде до Перемишля о 19:03 (за польським часом) із зупинкою у Львові о 17:41/55.

Зворотно з Перемишля поїзд відправиться о 20:20 (за польським часом) та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 05:23. Поїзд прослідує з зупинкою у Львові о 23:22/36.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу на сьогодні складає 604,37 грн, ІІ класу – 427,14 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 247 грн, ІІ класу – 180,18 грн.

Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 29,0047 грн станом на 26 квітня 2017 року).