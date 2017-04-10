На території Меморіалу скорботи «Голодомор-33» висадили кущі калини

Таку акцію запропонувала провести голова Лубенської РДА Тетяна Качаненко у рамках підготовки до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Лубенщина активно розпочала готуватися до відзначення роковин трагедії українського народу, адже обласний меморіальний захід щороку у четверту суботу листопада проходить саме у селі Мгар, біля першого пам’ятного знаку жертвам Голодоморів в Україні.

У плані заходів, як зазначила очільниця Лубенського району, ремонт меморіалу, облаштування території.

“Однак, висаджені навесні кущі калини будуть символізувати не лише нашу країну, але й наш невгамовний біль за мільйонами невинних жертв режиму. У ці посаджені дерева Лубенщина також вкладає спільну віру на мир і добробут в Україні”, – підкреслила Тетяна Качаненко.

Підтримували голову адміністрації у цій потрібній і благородній справі, яка відбулася 10 квітня, депутат районної ради, голова районної організації ВГО «Союз Чорнобиль України» Василь Куксань, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юлія Білокінь, начальник фінансового управління райдержадміністрації Євгеній Сірченко, працівники адміністрації, а фахові настанови й практичні поради надавав Анатолій Яременко, член районної організації ВГО «Союз Чорнобиль України».

«Щоб калина прижилася, їй потрібна волога, а також дбайливе ставлення», – сказав Анатолій Андрійович.

Пам’ятник Голодомору оточили першими калиновими кущами. На майбутнє калину будуть досаджувати, а поряд висадять мальви».