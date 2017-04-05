2017 04 05 09:40:33

На Семенівщині викрили незаконний пункт прийому металобрухту

Під час санкціонованого обшуку, який провели за місцем мешкання 34-річного жителя одного із сіл Семенівського району, поліція виявила та вилучила близько 300 кг брухту чорного металу.

Як повідомив начальник Семенівського відділення поліції Сергій Джулай, попри те, що така діяльність має здійснюватися виключно на підставі спеціального дозволу, чоловік приймав «чермет» у місцевих мешканців без відповідних документів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 213 Кримінального кодексу України (здійснення операцій з брухтом чорних металів без державної реєстрації, або без спеціального дозволу).

Така діяльність караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.