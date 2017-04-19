На Полтавщину насувається негода – мороз і мокрий сніг

У четвер, 20 квітня, в Полтаві синоптики прогнозують хмарну погоду, сильні заморозки до 5°с морозу у повіті та пориви вітру до 15-24 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua

Температура повітря вночі становитиме -1…+2 градусів, удень +3. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом.

Вітер північний 5-10 м/с. Можливі пориви 15-24 м/с.

Народний прогноз погоди: 20 квітня відзначається день пам’яті святого мученика Руфина, диякона і діви Акиліни і з ними 200 воїнів. Якщо на Акулину дощ, то ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. З цього часу з’являються перші гриби – сморчки. Наші пращури на Акиліну спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – це обіцяло хороший врожай грибів і ягід.