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19154535_1492427212_zimavesnoyu_large Суспільство 

На Полтавщину насувається негода – мороз і мокрий сніг

На Полтавщину  насувається негода –  мороз  і мокрий сніг

У четвер, 20 квітня,   в Полтаві синоптики  прогнозують хмарну погоду,  сильні заморозки до 5°с морозу у повіті та пориви вітру до 15-24 м/с.

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Про це повідомляє sinoptik.ua

Температура повітря вночі становитиме -1…+2 градусів, удень +3. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом.

Вітер північний  5-10 м/с. Можливі пориви 15-24 м/с.

Народний прогноз погоди: 20 квітня відзначається день пам’яті святого мученика Руфина, диякона і діви Акиліни і з ними 200 воїнів. Якщо на Акулину дощ, то ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. З цього часу з’являються перші гриби – сморчки. Наші пращури на Акиліну спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – це обіцяло хороший врожай грибів і ягід.

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