2017 04 07 15:56:01

На Полтавщині з’явиться сучасний автоматичний дистилятор, що допоможе запобігати злочинам у сфері незаконного обігу алкоголю

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України звернувася до обласної ради з проханням сприяти у придбанні сучасного автоматичного дистилятора, що здатен за лічені хвилини виявити вміст метанолу в алкоголі.

Вартість такого апарату становить близько 310 тис. грн, яких, за словами директора Тараса Бойка, в установи немає.

“За 2016 рік від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем, на Полтавщині померло 66 людей. І це лише за офіційними даними. Згідно з результатами експертиз, у померлих у крові було виявлено метанол. Проведення на сучасному рівні досліджень спиртомісних рідин є дуже актуальним напрямком нашої діяльності. Останнім часом спостерігається збільшення кількості досліджень, які фахівці проводять за допомогою органолептичних методів, фізико-хімічних, а також із застосуванням приладів та інструментів. Даний напрямок пов’язаний із великими труднощами, оскільки обладнання лабораторії морально застаріле. Внаслідок чого, якість та термін виконання досліджень не відповідають сучасним вимогам. Тому, керівництво нашого центру, з надією на співпрацю, звертається до обласної ради. Придбання такого обладнання надасть змогу попередити та запобігти злочинам у сфері незаконного обігу алкогольних виробів”, – розповів він, під час сьогоднішнього засідання постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

Депутати одноголосно підтримали відповідне звернення та рекомендували винести його на чергове засідання сесії облради.

Нагадаємо, що на Полтавщині перейменують ще одну сільську раду

Сьогодні на засіданні комісії, заступник начальника ГУ НП Полтавщини Денис Захарченко повідомив, що підозрюваного у нанесенні тяжких поранень у центрі Полтави, затримали. Цим діям дав оцінку і голова Полтавської ОДА Валерій Головко (ФОТО, ВІДЕО)