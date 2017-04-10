На Полтавщині зростає попит на робітничі професії (ФОТО, ВІДЕО)

Про розвиток професійно-технічної освіти області в ході щотижневої апаратної наради сьогодні повідомила директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Харченко.

Однією із перших великих ініціатив Уряду в галузі передачі влади на місця стала децентралізація професійно-технічної освіти. Саме ця реформа має підвищити статус робітничих професій, що в свою чергу покращить економічний та соціально-економічний розвиток держави та зокрема Полтавщини.

За розпорядженням голови Полтавської ОДА Валерія Головка, у травні минулого року в області створили регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів). Її мета ̶ координація діяльності зацікавлених органів та організацій у сфері професійної освіти, замовників робітничих кадрів щодо визначення регіонального замовлення на підготовку кадрів, модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів. Рада погодила план розвитку цієї освіти на 2016-2018 роки. До речі, орган запрацював одним з перших в Україні і вже має серйозні результати роботи.

“Однин із пріоритетів, який стоїть перед радою стейкхолдерів – модернізація та оптимізація професійно-технічних навчальних закладів”, – зазначила Олена Харченко.

Уже у 2016 році із двох ПТНЗ Горішніх Плавнів створили Вище професійне гірничо-будівельне училище. Від часу створення даного училища не минуло і півроку, а вже є економічний ефект від скорочення штатних одиниць — 700 тис грн.

“Це лише початок. Надалі стоїть питання проведення термомодернізації, закриття малокомплектних груп і створення більших, що також здешевить вартість підготовки одного учня ПТНЗ”, – зауважила Олена Харченко.

Також зміни відбулися в Кременчуці. Там із трьох навчальних закладів створили Регіональний центр професійно-технічної освіти №1. Завдяки цьому економія бюджетних коштів склала близько 1 млн 150 тис грн.

На завершальному етапі знаходиться створення Регіонального центру професійно-технічної освіти і в Зінькові. Він має запрацювати з нового навчального року.

Нині департамент освіти і науки розглядає питання об’єднання ПТНЗ №53 у Войнисі Лубенського району і Міжрегіонального центру професійної підготовки звільнених у запас військовослужбовців у Хоролі. Утримання навчального закладу №53 є економічно неефективним, якість знань у ньому знаходиться на рівні 50%, в той час у Міжрегіональному центрі цей показник досягає майже 100%.

“Загалом на Полтавщині прослідковується чітка тенденція: чим більший навчальний заклад, чим затребуваніші там професії на ринку праці, тим більше взаємозв’язків закладу із підприємствами області”, — повідомила Олена Харченко.

Також вона наголосила на тому факті, що окрім модернізації мережі навчальних закладів, реформа включає в себе і оновлення їх матеріально-технічної бази. Вперше за багато років на модернізацію навчальних закладів на перше півріччя 2017 року облрада виділила понад 1,5 млн грн. Ці кошти направлять на заклади, що вже пройшли оптимізацію і випускають професійного робітника.

Контингент учнів ПТНЗ є стабільним: протягом останніх трьох років – близько 10 тис учнів.

Валерій Головко повідомив, що в області виникла дилема: наявність людей, які в центрі зайнятості шукають роботу, і відсутність кваліфікованих робітників на підприємствах: