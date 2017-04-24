На Полтавщині знищили 29 предметів часів минулих війн

На вихідних групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області знищено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Загалом це: 11 артснарядів калібру 122 мм, 1 артснаряд калібру 76 мм, 5 гранат РПГ-40 та 12 запалів до гранат, що були виявлені місцевим жителем 21.04.2017 року та при додатковому обстеженні території поблизу с. Кобелячок Кременчуцького району.