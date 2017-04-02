2017 04 02 15:01:51

На Полтавщині затримали серійного крадія

На Полтавщині працівники поліції встановили особу, яка підозрюється у скоєнні декількох десятків крадіжок з квартир.

Як повідомили в прес-службі ГУ НП в Полтавській області, в трьох випадках проникнення до осель відбувалося шляхом віджиму чи пошкодження метало пластикових вікон.

З квартир викрадалась побутова, цифрова техніка, мобільні телефони, гроші тощо.

Вдалося встановити зловмисника — ним виявився 29-річний раніше судимий житель міста, який попродавав усі викрадені побутові прилади, а виручені кошти витратив на власні потреби.

За всіма фактами крадіжок із проникненням до житла в Лубенському відділі поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.