На Полтавщині затримали рибного браконьєра (ФОТО)

У Лохвицькому районі чоловік перевозив свіжовиловлену рибу без документів. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» працівниками Лохвицького відділу поліції був зупинений автомобіль «OPEL OMEGA». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

При перевірці встановлено, що у багажнику транспортного засобу 47-річний водій перевозив близько 120-ти кілограмів риби – свіжо виловлені коропи та карасі. Жодних документів на вантаж чоловік не надав.

По даному факту проводиться перевірка та вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.