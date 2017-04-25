На Полтавщині затримали наркоторговця (ФОТО)

Працівники Кобеляцького відділу задокументували злочинну діяльність 45-річного жителя району, який розповсюджував наркотичні засоби.

Чоловік реалізовував небезпечний психотропний наркотик – «амфетамін». Затримали поліцейські наркоторговця «на гарячому». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Речові докази вилучено та направлено на дослідження.

Чоловіка затримано, триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.