На Полтавщині затримали крадія велосипедів

Поліцейські Лубенщини встановили особу чоловіка, що викрав декілька велосипедів.

27-річний раніше судимий мешканець Лубенського району викрав 2 двохколісника, які власники ненадовго залишили без нагляду. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Перший велосипед 37-річний власник залишив поблизу гаража у селі Терни 29-го березня. Коли повернувся – виявив його відсутність.

14-го квітня 36-річна жінка залишила свій транспортний засіб під місцевим магазином, а коли повернулася – двохколісника вже не було.



В обох випадках потерпілі звернулися до Лубенського відділу поліції. За фактами крадіжок працівники поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

У ході проведення пошукових заходів дільничним офіцером поліції вдалося встановити особу, що скоїла викрадення велосипедів. Ним виявився 27-річний раніше судимий житель Лубенського району.

Правоохоронцям пояснив, що викрадені двохколісники він вже продав, а виручені кошти витратив на власні потреби.



Речові докази вилучені та невдовзі будуть повернуті власникам. У рамках раніше відкритих кримінальних проваджень триває досудове розслідування.