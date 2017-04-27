На Полтавщині затримали двох чоловіків за підозрою у нападі на кременчужанина

Учора, патрульні міста Кременчук, отримали виклик на проспект Лесі Українки. На місці події виявили заявника, який повідомив, що на нього напали невідомі та відібрали грошові кошти та годинник. Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука.



Чоловік надав опис кривдників. Обстежуючи район Молодіжного в районі ринку «Аврора» патрульні помітили групу людей, серед яких перебували двоє чоловіків, які були схожі за прикметами на осіб, що описав заявник.

Патрульні з’ясували, що то двоє 21-річних кременчужан, які вже раніше мали проблеми із законом. Заявник впізнав цих громадян. Патрульні доставили їх до відділку.

Тепер із затриманими працюють слідчі Кременчуцького відділу поліції, які і встановлять усі обставини події.