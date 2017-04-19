На Полтавщині затримали чоловіків зі зброєю та наркотиками (ФОТО)

Під час патрулювання Кременчука 18 квітня близько 13:40, у поле зору патрульних поліцейських потрапили двоє підозрілих містян на автомобілі ВАЗ 2106. Як з’ясували поліцейські, у ВАЗі знаходилися двоє мешканців Кременчука 32-х та 43-х років. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили 2 пакунки з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на метамфітамін, і пістолети. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.