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18033464_1047821628653458_5335810254982530505_n Кримінал Полтавщина Суспільство 

На Полтавщині затримали чоловіків зі зброєю та наркотиками (ФОТО)

На Полтавщині затримали чоловіків зі зброєю та наркотиками (ФОТО)

Під час патрулювання Кременчука 18 квітня близько 13:40, у поле зору патрульних поліцейських потрапили двоє підозрілих містян на автомобілі ВАЗ 2106. Як з’ясували поліцейські, у ВАЗі знаходилися двоє мешканців Кременчука 32-х та 43-х років. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили 2 пакунки з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на метамфітамін, і пістолети. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

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Слідчими Кременчуцького відділу поліції з місця події було вилучено речові докази та направлено на експертне дослідження.

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За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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