На Полтавщині затримали чоловіка, який пограбував школярку

В Лубнах поліцейські та місцеві жителі затримали чоловіка, який пограбував школярку. Подія сталася 18 квітня, близько 16:00, неподалік однієї із шкіл міста. На зупинці учениця 5-го класу дістала мобільний телефон, щоб подзвонити, а в цей час до неї підбіг невідомий чоловік, вирвав з рук телефон та почав тікати. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

На крик дівчинки зреагували люди, які знаходились на зупинці. Одні почали швидко викликати поліцію, а інші погналися за грабіжником. На виклик оперативно відреагували інспектори сектору реагування патрульної поліції, які в цей час патрулювали місто. Поліцейські та небайдужі жителі міста зловмисника затримали.



Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився 29-річний раніше судимий житель сусіднього району.



Наразі речовий доказ вилучено, а за фактом грабежу відкрито кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження триває досудове розслідування.