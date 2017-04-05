На Полтавщині запустили 4 асфальтобетонних заводи (ФОТО)
Для забезпечення сировиною підрядних організацій Служби автомобільних доріг на території Полтавської області запущено 4 асфальтобетонних заводи. Підготовка ще 3-х заводів нині на завершальній стадії.
“АБЗ працюють в Полтавському, Лубенському, Гадяцькому та Глобинському районах. Таке розташування заводів дає можливість забезпечити гарячою асфальтобетонною сумішшю бригади, які працюють на дорогах регіону”, – пояснює заступник начальника Служби автодоріг Анатолій Мягкохліб.
На асфальтобетонних заводах здійснюється прийом і зберігання матеріалів для приготування асфальтобетонної суміші; дроблення (при необхідності) і сортування щебню і піску; дозування і подача в бункер матеріалів; складування; короткочасне зберігання і відвантаження готової продукції.
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