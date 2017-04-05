2017 04 05 14:10:26

На Полтавщині запустили 4 асфальтобетонних заводи (ФОТО)

Для забезпечення сировиною підрядних організацій Служби автомобільних доріг на території Полтавської області запущено 4 асфальтобетонних заводи. Підготовка ще 3-х заводів нині на завершальній стадії.

“АБЗ працюють в Полтавському, Лубенському, Гадяцькому та Глобинському районах. Таке розташування заводів дає можливість забезпечити гарячою асфальтобетонною сумішшю бригади, які працюють на дорогах регіону”, – пояснює заступник начальника Служби автодоріг Анатолій Мягкохліб.

На асфальтобетонних заводах здійснюється прийом і зберігання матеріалів для приготування асфальтобетонної суміші; дроблення (при необхідності) і сортування щебню і піску; дозування і подача в бункер матеріалів; складування; короткочасне зберігання і відвантаження готової продукції.