На Полтавщині за два тижні розкрили майже двісті злочинів

За два тижні відпрацювання області поліція розкрила близько 190 злочинів та виявила більше 450 правопорушень.

Із 6 по 18 квітня поліція Полтавщини працювала у посиленому режимі, зосередивши увагу на забезпечені правопорядку та проведенні оперативно-профілактичних заходів.

За інформацією управління карного розшуку Главку поліції області, за період оперативно-профілактичного відпрацювання повідомлено 26 підозр про скоєння тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Зокрема, встановлено підозрюваних у скоєнні двох убивств, розкрито 46 крадіжок майна і 10 наркозлочинів, 4-и з яких пов’язані зі збутом наркотичних засобів.

За даними служби дільничних офіцерів Головного управління поліції відкрито 20 кримінальних проваджень за фактами порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, 3 – за порушення правил адміністративного нагляду. До суду скеровано 7 кримінальних проваджень, відкритих за хуліганство.

За цей період також складено 457 адміністративних матеріалів. За інформацією служби дільничних ГУНП, поліція задокументувала 52 факти сімейного насильства, 26 дрібних хуліганств, 38 порушень правил адміністративного нагляду. 165 осіб притягнуто до адмінвідповідальності за розпивання спиртних напоїв у п’яному вигляді в громадських місцях.