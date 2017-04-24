На Полтавщині за добу виявили двох загиблих біля залізничних колій

Учора, близько 5-ї ранку на 333-му кілометрі перегону, у селі Вороніна, локомотив, що рухався на станцію «Полтава – Південна», здійснив наїзд на невідомого чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Поліцією проводяться заходи по встановленню особи чоловіка та обставин його смерті.

Інша подія сталася у Карлівському районі – тіло 59-річної мешканки Машівського району виявили родичі поблизу залізничної станції Орчик. Зясувалося, що жінка приїхала електропотягом у гості до родичів. Тіло направлено на експертизу, встановлюються причини та обставини смерті.