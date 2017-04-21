На Полтавщині визначили переможців ХХV обласного конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти

Днями у ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся фінал ХХV обласного конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти. Тематика цьогорічного конкурсу – «Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони».

Конкурс організували Департамент освіти і науки ОДА та Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Полтавської обласної ради.

У фіналі взяли участь 14 агітбригад та екологічних театрів з 12 районів та міст області, ОТГ та Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей.

Перемогу серед екологічних агітбригад здобула екологічна агітбригада «Джерело» Сагайдацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради, ІІ місце – екологічна агітбригада «Шанс» Розсошенської гімназії Полтавського району, ІІІ місце – агітбригада «Еконація» Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей.

Кращим екологічним театром визнано екологічний театр «Світанок» Диканської гімназії №2, ІІ місце посів екологічний театр «Червона стріла» Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості, ІІІ місце – екологічний театр «Крокус» Кременчуцької загальноосвітньої школи №1.

Нагадаємо, що на Полтавщині екологічний рух зародився понад три десятиліття тому. На даний час в області нараховується 317 екологічних агітбригад, у яких задіяні 3416 дітей та 67 екологічних театрів, які відвідують 866 учасників.