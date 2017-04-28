На Полтавщині виявили жінку, яка проживала з дворічним сином у наметі

Працівники ювенальної превенції Кобеляцького відділу отримали інформацію, що 19-річна дівчина з дитиною не має постійного місця проживання і переїжджає постійно в різні села району.

Молода мати цього разу прибула в село Кунівка, де поселилася в полі у наметі. Жінку побачили місцеві мешканці і одразу повідомили поліцейським.

Прибувши на вказане місце, працівники поліції виявили жінку, яка сиділа біля намету. Навкруги було брудно, а також поліцейські побачили порожні пляшки від алкоголю. Жінка пояснила, що напередодні розпивала спиртні напої зі своїм товаришем.

В ході розмови з’ясувалось, що дитину забрала мешканка села, щоб нагодувати та вимити хлопчика.

Дворічну дитину правоохоронці знайшли в одному з місцевих будинків. Як виявилось, небайдужа жінка, дізнавшись про випадок у селі, забрала голодну, хвору і недоглянуту дитину до себе додому. Жінка сама викликала поліцейських та лікарів.

Правоохоронці, спільно зі службою у справах дітей негайно доставили дитину до Кобеляцької центральної лікарні на госпіталізацію. Наразі долею дитини опікуються відповідні служби.