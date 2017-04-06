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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 04 06 10:30:20

На Полтавщині виявили тіло загиблого чоловіка з опіками 1-3 ступеню

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В с. Лушники Лубенського району, на присадибній ділянці приватного домогосподарства виявлено тіло громадянина С., 1936 року народження, який при спалюванні сміття втратив свідомість та впав поряд з багаттям. На тілі загиблого виявлені опіки 1-3 ступеню. Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до Лубенського міжрайонного відділення обласного БСМЕ. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.

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