На Полтавщині виявили незаконну порубку дерев ясеня

Спиляні стовбури ясеня, автомобіль ГАЗ з колодами та бензопилу поліцейські виявили у посадці Скороходівської селищної ради, між селами Жовтневим та Стінка Чутівського району.

Встановлено, що до незаконної порубки причетні 18-річний та 22-річний жителі Чутівського району. При огляді автомобіля ГАЗ, припаркованого поблизу посадки, поліцейські виявили 5,5 м³ колод довжиною від 1 до 1,5 метрів. А неподалік від вантажівки – 65 спиляних дерев ясеня.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка дерев), про це повідомили у поліції.